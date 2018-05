Far Cry 5 : Hours of Darkness dÃ©barque le 5 juin

par

Bonne nouvelle pour les fans de Far Cry, la première extension baptisée Hours of Darkness sera disponible dès le 5 juin prochain.

« Hours of Darkness plongera les joueurs dans un Vietnam déchiré par la guerre alors qu’ils revivent l’histoire poignante de Wendell Redler, l’un des personnages de la campagne principale de Far Cry 5. Dans cette extension, jouable en solo ou en co-op en ligne, les joueurs quitteront les contrées rurales du Montana et seront transportés dans une jungle dangereuse où ils devront délivrer les membres de leur escouade faits prisonniers. Pour cela ils devront combattre les Viêt-Cong ainsi que l’armée nord-vietnamienne et tout faire pour rentrer au pays. Ce premier contenu post-launch apportera de nouveaux équipements et de nouvelles compétences ainsi que deux nouveaux modes, qui seront débloqués une fois Hours of Darkness complété : le Mode Survie, qui limite les ressources des joueurs pour relever le niveau de défi de l’expérience, et le Mode Action Movie où les joueurs, suréquipés, pourront vivre des scènes d’action démesurées. »



Hours of Darkness sera disponible au prix public conseillé de 11,99€. L’extension fait également partie de la Gold Edition et du Season Pass, respectivement disponibles au prix public conseillé de 89,99€ et de 29,99€.