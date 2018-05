Test: Robot aspirateur Electrolux PUREi9

par

Avec les grands nettoyages de printemps, c’est le moment idéal pour tester le tout dernier robot aspirateur de la marque Electrolux, le PUREi9.





Contenu

L’aspirateur est sobrement emballé, il est livré avec différents accessoires: une station d’accueil et son transformateur, deux brosses (une de rechange) et la notice d’utilisation.





Design

En découvrant le robot pour la première fois, ce qui étonne c’est sa faible taille. Il est remarquablement petit et il faut reconnaître que le design de l’appareil est réussi. D’une forme triangulaire, qui selon Electrolux permet d’accéder plus facilement à tous les recoins, il trouve facilement un emplacement dans votre logement.



Le PUREi9 est disponible dans quatre coloris à rallonge: Shale Grey Satin Luxe, Mahogany Satin Luxe, Bright Silver Luxe et Soft Sand Luxe. Dans mon cas, il s’agit du coloris bronze qui est très sobre et s’intègre bien aux couleurs de mon intérieur.



Par rapport à d’autres appareils de marques concurrentes, je trouve qu’Electrolux tire son épingle du jeu en proposant un modèle relativement petit (cf Dyson) et surtout design.



Nettoyage

Commencez par placer la station d’accueil dans un endroit facile d’accès pour le robot mais en même temps suffisamment caché pour que le robot ne vous dérange pas au quotidien. Si votre logement est sur un seul étage, je vous recommande de le placer sous un lit. A noter qu’Electrolux suggère de laisser de part et d’autre de la station 50 cm sur les côtés et 1,5 mètre devant. Dans les faits, j’ai placé mon robot sous mon fauteuil dans le salon et il n’y a que 15 cm de chaque coté mais ceci ne semble pas poser de problèmes.

Si votre logement est sur plusieurs étages, vous pouvez vous procurer pour une cinquante de francs une station additionnelle ou alors vous le déplacer simplement les jours où vous souhaitez aspirer un autre étage.

Passons aux choses sérieuses, que vaut donc ce petit aspirateur PUREi9 dans les faits ? Après plusieurs semaines d’utilisation, le moins que l’on puisse dire c’est que nous sommes dans l’ensemble très satisfaits du résultat. Grâce à sa faible hauteur (9 cm), il se faufile pratiquement partout et sa brosse aux poils longs empêche que la saleté ne soit déplacée et dispersée par les roues. Il est capable de franchir aisément les petits obstacles jusqu’à 22mm de hauteur comme les seuils, les cables, rebords de tapis ou la queue de votre chat…





Sa batterie lui permet de fonctionner jusqu’à 60 minutes en mode économique et une 40aine de minutes en mode normal. Dans mon cas, pour nettoyer l’intégralité du rez-de-chaussée, il doit aller se recharger à 2 reprises ce qui rend l’opération complète assez longue, soit un peu moins de 4 heures (recharges comprises). Prévoyez donc un départ matinal pour vous assurer que votre maison sera propre si vous rentrez à midi par exemple.

Pilotage

L’aspirateur se connecte au WiFi (phrase totalement surréaliste il y a quelques années) à l’aide de l’application disponible pour iOS et Android, cette dernière vous permet de paramétrer votre PUREi9.

Dans un premier temps, il faut se connecter à l’aspirateur, l’opération est très simple grâce au scan de code barre placé sous le robot. Ensuite on passe au baptême du dernier né de la famille, dans mon cas il s’agit de Charles. On définit les horaires et jours de la semaine où il doit mettre la main à la pâte et voilà c’est fini, l’ensemble de l’opération dure moins de 5 minutes.



L’application est très réussie, simple et ergonomique. Elle vous permet de mettre à jour le firmware du robot, choisir la langue et surtout piloter votre robot. Vous pouvez lancer ou stopper un nettoyage à tout moment (même depuis votre lieu de travail ou en vacances !) et après chaque nettoyage, vous avez un résumé sous forme cartographique de son champs d’action. Intéressant pour éventuellement déplacer des chaises pour un nettoyage encore plus optimal.

Conclusion

Pour conclure, après plusieurs semaines d’utilisation, ce robot s’avère être un excellent compagnon de ménage. Il est relativement silencieux, efficace pour atteindre des recoins difficiles et à l’aise pour éviter des obstacles (escaliers ou objets fragiles présents au sol). Il dispose d’un mode économique qui permet de rallonger la durée de vie de la batterie et réduire le bruit mais du coup aussi l’aspiration.



Bref, un bon investissement si vous en avez assez de passer l’aspirateur tout en sachant qu’il faudra quand même mettre la main à la pâte pour la poussière et certains recoins. Ce robot aspirateur Electrolux PUREi9 est disponible dans le commerce pour CHF 999.-.

+ Efficacité

+ Design

+ Taille réduite du robot

+ Contrôle à distance via l’application

– Prix

– Autonomie un peu courte

– Impossible d’avoir la cartographie en direct, uniquement à la fin d’un cycle