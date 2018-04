Far Cry 5 : Un opus dÃ©finitivement rÃ©ussi

par

Ce week-end, je suis arrivé à bout de Far Cry 5. Et mes premières impressions se sont confirmés: Il s’agit d’un bon cru. En effet, la liberté est encore plus grande que dans les opus précédents, je préfère l’ère moderne et l’environnement est encore une fois top. De plus, le système de chasse / pêche / récolte est toujours présent mais il est moins contraignant.



A noter aussi la bonne bande son, qui même si nos amis sectaires ont des goûts douteux, cela correspondant bien à l’environnement. Bref, à peine terminé, j’ai recommencé le jeu…