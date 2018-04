Ma nouvelle sÃ©rie du moment : The Americans

par

Après avoir dévoré ‘Vikings’, il me fallait une nouvelle série en attendant le retour du soleil et des longues soirées grillades dans le jardin loin de mes écrans. C’est en lisant un article parlant de la fin de la série ‘The Americans’ que je m’y suis intéressé.



Une série dans laquelle on plonge de l’univers impitoyable des espions en plein coeurs de la guerre froide. Après avoir visionné quelques épisodes, je suis plutôt convaincu et je vais continuer de suivre les aventures.

Et vous, quelle est votre série du moment ?