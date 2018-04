Test : Sennheiser CX 6.00BT

par

Depuis un peu plus d’un mois, j’ai troqué mes écouteurs Sony in-ear filaire contre le dernier modèle Bluetooth de chez Sennheiser, les CX 6.00BT.



Un modèle qui se veut sobre et abordable, loin des casques très voyant qui sont mis en avant dans la plupart des magasins.

Mon avis complet dans la suite de ce test.



On commence donc par le ‘package’ qui est, comme les écouteurs, petit et léger. Pas de fioritures, on a droit aux écouteurs, un câble de recharge, une housse et des embouts de différentes tailles. Je n’ai pas mis les CX 6.00BT sur une balance mais, selon le fabricant, ils pèsent 14 grammes. De quoi passer inaperçu lorsqu’on les porte.



Une fois sur les oreilles, on se rend compte que Sennheiser a fait profiter aux CX 6.00BT de toute son expérience. Pour un fan comme moi d’écouteurs in-ear, la qualité est clairement supérieure à mes anciens écouteurs Sony (modèle très entrée de gamme je vous l’accorde). Les médiums sont bien présents et les basses aussi. Les fans de hip-hop se tourneront vraisemblablement vers des modèles avec des basses plus présentes, par contre pour ceux qui écoutent de la musique classique, de la pop ou du rock, on peut dire que les CX 6.00BT font magnifiquement leur travail.



Mais Sennheiser ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisque ce modèle est doté d’un microphone et de la possibilité de coupler deux appareils simultanément. De quoi passer et recevoir ses appels en toute tranquillité, surtout qu’une petite télécommande qui comprend trois boutons est aussi disponible.



Les CX 6.00BT ont aussi droit à des informations données vocalement comme la durée de la batterie restante. La batterie,justement, propose une autonomie qui est comprise, selon mon expérience entre cinq et six heures d’utilisation. Une recharge complète est faite en moins de deux heures. A noter que la recharge rapide permet, en dix minutes, de récupérer deux heures d’autonomie.



Évidemment, les écouteurs in-ear ne conviennent pas à tout le monde, que ce soit par le fait d’avoir des embouts dans les oreilles ou par un design très (trop ?) discret. Pour ma part, je les préfères aux mastodontes sur les oreilles, surtout quand il s’agit de sortir de chez soit. Pour les avoir porté jusqu’à 3 heures de suite, je n’ai jamais ressenti la moindre gêne au niveau des oreilles. Ce modèle nous offre vraiment un rapport qualité-prix très intéressant et un nombre d’options plutôt conséquentes. Bref, je ne peux que les recommander.