Concours : Un exemplaire de Just Dance 2018 (PS4) Ã  remporter

par

Si on m’avait dit que je jouerais un jour à un jeu de danse, je n’y aurais pas cru. Pourtant, avec de jeunes enfants, ils m’ont eu à l’usure. J’ai donc cédé et force est de constater que le jeu est vraiment très sympa pour passer un moment drôle (voir très drôle selon le niveau des danseurs) en famille ou entre amis. Dommage toutefois que Microsoft cesse la commercialisation de Kinect, car sans cet outil, il faut danser avec un téléphone dans la main, et des enfants dansant avec un téléphone, cela représente un sacré risque pour la durée de vie de votre appareil.



Pour bien commencer la semaine, je vous propose de remporter un exemplaire de Just Dance 2018 sur PlayStation 4. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de nous écrire à concours(at)blogeek.ch d’ici vendredi 2 février à minuit ! Bonne chance à tous.