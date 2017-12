Test : Logitech Circle 2 Wired

par

La période des fêtes approchent, mais c’est aussi l’occasion pour les cambrioleurs de faire le tour des maisons vidées de leurs occupants qui profitent de manger une dinde farcie chez la grand-mère.



Du coup, on en a profité pour tester durant quelques semaines la dernière des caméras de surveillance de Logitech, la Circle 2. Ce modèle est commercialisé avec deux options : Avec un câble de trois mètres alors que l’autre fonctionne grâce à des batteries rechargeables. C’est la version ‘wired’ que nous testons dans la suite de ce billet.



La caméra Logitech Circle 2 Wired est dotée d’un design très arrondi et moderne plutôt passe-partout qui permet de filmer en Full HD pour un angle large de 180°.

Le package proposé est plutôt sobre puisqu’on retrouve la caméra et le câble ainsi qu’un petit mode d’emploi pour pouvoir la mettre en route. On y trouve aussi le nécessaire pour fixer votre caméra au mur. La mise en place de la bête est par ailleurs très facile.



Grâce à son socle, on peut facilement la faire basculer et ainsi choisir le meilleur angle possible histoire de ne rien manquer de l’intrusion (pour autant que c’est pour cette utilisation que vous avez installé cette caméra). Une fois branchée, il suffit de suivre les étapes indiquées via l’application pour l’installer. Votre beau-père devrait même être capable de la mettre en route tant l’installation est facile.

On peut donc profiter de streamer ce que la caméra voit en direct, histoire d’être sûr que votre chien ne démonte pas le sapin de Noël. Via la ‘timeline’, il est possible de voir ce qu’il s’est passé pendant la journée. Logitech offre aussi les enregistrements des dernières 24 heures sur son cloud. Si vous souhaitez avoir accès à plus de jours d’enregistrement, il faudra passer à la caisse et souscrire un abonnement. Une option qui ne me semble pas nécessaire pour autant que l’on consulte régulièrement les notifications et que ne doit pas protéger un magasin ou un stock.



L’abonnement offre aussi d’autres options, qui auraient été souhaitables sur la version non-payante, comme les alertes intelligentes de personnes et d’animaux ou encore la possibilité de définir des zones de détection.

La Circle 2 propose aussi d’entendre ce qui se dit dans la pièce voir d’activer le micro afin de pouvoir crier sur votre chien pour qu’il arrête de démonter votre appartement. Bonne nouvelle puisqu’il est aussi possible de régler le seuil de sensibilité.



Au final, on peut dire que le pari de Logitech est réussi avec une caméra très simple d’utilisation pour un produit bien pensé et efficace. A titre personnel, j’opterais plutôt pour la version sans-fil si on souhaite la placer à l’extérieur, alors que la version ‘wired’ suffit en règle général largement pour une utilisation intérieure.

La version sans fil est commercialisée dès CHF 170 contre CHF 180 pour la version WiFi.