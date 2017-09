Ma nouvelle sÃ©rie s’appelle Vikings

par

A la recherche d’une nouvelle série à voir, je suis tombé sur Vikings. Un thème relativement peu, voir pas du tout, abordé dans les films et séries que j’ai eu l’occasion de regarder, cela m’a tout de suite interpellé.



Après les trois premiers épisodes de la première saison, je suis déjà pris dans l’histoire et je me réjouis de voir la suite des aventures de nos héros pas toujours très loquaces.