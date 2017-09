Logitech CRAFT, un nouveau clavier Ã  molette

par

Logitech présente aujourd’hui Logitech CRAFT, le premier clavier au monde équipé d’une molette de contrôle contextuel. Cette molette intelligente vous donne un accès instantané aux fonctions des logiciels dont vous avez besoin.



Par exemple, une simple interaction (taper légèrement, tourner, toucher) permet d’ajuster la luminosité d’une image, son contraste, ainsi que sa saturation sur Adobe Photoshop. Il est également possible de générer des graphiques dans Microsoft Excel, ou simplement de changer la taille de la police dans Microsoft Word.



CRAFT est doté de touches rétroéclairées qui s’éclairent instantanément à l’approche de vos mains et s’ajustent à la luminosité ambiante. Le clavier est compatible Windows et Mac, il sera disponible à la mi-septembre au prix conseillé de CHF 229.- ou 199€ sur Amazon.fr