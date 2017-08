Une bonne saison 7 pour Game of Thrones

par

J’ai enfin eu l’occasion de voir le dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Je ne vais pas entrer dans les détails histoire de ne pas révéler l’histoire pour ceux qui n’ont pas encore terminé cette saison.



Globalement, cette saison est réussie avec des visuels toujours aussi superbes et de beaux combats. Je regrette toutefois quelques raccourcis un peu faciles, faute peut-être au passage à 7 épisodes seulement. Il me manque aussi quelques surprises dont nous avait habitué les scénaristes.