The Blacklist : Une excellente saison 4

Très bonne surprise que la saison 4 de The Blacklist que j’ai eu le temps de regarder pendant mes vacances. Après 2-3 épisodes de lancement un peu lents, la saison a été pleinement lancée et je ne me suis pas ennuyé une minute.



Si vous n’avez pas décroché de cette série et que vous n’avez pas encore vu cette saison, je vous invite à vous lancer !