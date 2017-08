Test : Devolo dLAN 1200+ WiFi ac

par

L’été a été calme sur Blogeek, ce qui ne veut pas dire que nous n’avons fait que d’être allongé sur un linge au bord de la piscine à siroter un petit cocktail. J’en ai aussi profité pour tester un produit qui m’intéressait depuis longtemps, le Devolo dLAN 1200+ WiFi ac.



Mon avis complet dans la suite ce billet.



Introduction

Vous le savez sûrement mais un rappel ne fait jamais de mal. Devolo est connu et même leader sur le marché des CPL (Courants Porteurs en Ligne). C’est-à-dire que dans un package comprenant deux boitiers, le premier sera connecté à votre routeur via un câble RJ45, alors que le second peut se brancher à n’importe quelle prise électrique afin que vous puissiez vous connecter à votre réseau.



Le signal va passer à travers vos lignes électriques pour être transporté dans toute votre maison. Le modèle que nous testons aujourd’hui va aussi permettre de créer son propre réseau WiFi ou d’amplifier le signal d’un réseau WiFi existant.

Le contenu de la boîte

Le contenu de la boîte, est, contrairement à celle-ci, plutôt sobre. En effet, on compte les deux boîtiers, dont un dispose du WiFi et de deux slots pour câble RJ45, alors que l’autre dispose d’un slot RJ45. On y trouve aussi un câble Ethernet et un petit mode d’emploi. Si celui-ci peut paraître très mince, il est suffisamment clair et le fonctionnement de ce système est tellement simple à mettre en fonction qu’il est largement suffisant.



A noter la taille conséquente de ces CPL et notamment du modèle WiFi qui mesure 152 x 76 x 40 mm.

Fonctionnement

Bien plus clair que des mots, un petit plan expliquant le fonctionnement du Devolo dLAN 1200+ WiFi ac et ce qu’il vous permet de faire. Grâce à « l’émetteur » raccordé à votre routeur et branché à une prise électrique, le « récepteur » peut créer son réseau WiFi partout dans la maison où il y a une prise électrique. Il dispose de deux ports Ethernet ce qui peut aussi vous éviter de devoir rajouter un switch là où la concurrence en propose souvent qu’un seul.





Autre avantage, il est possible au « récepteur » de se connecter à un réseau WiFi existant et donc de fonctionner comme un amplificateur de signal que vous pourrez installer où vous le voulez dans votre maison.



Au niveau des débits, attention à bien lire les indications qui mentionnent que le débit de 1,2 Gb/s indiqué correspond à l’addition du débit du WiFi n (300 Mbit/s) et du Wifi ac (867Mb/s). Il faudrait donc deux appareils connectés simultanément pour atteindre ce débit. Quoi qu’il en soit, les débits restent intéressants avec, pour ma part, une moyenne à 250 Mb/s.

Les applications

Un petit point pour signaler la présence d’une application pour smartphones mais aussi sur ordinateur (OS X n’a pas été oublié) qui va permettre de gérer son réseau via une solution simple.



Conclusion

Oui, avec ce CPL, vous n’atteindrez pas le débit d’un réseau Ethernet câblé « normal ». Toutefois, dans bien des maisons, le réseau câblé n’est pas disponible partout et les réseaux WiFi ont leurs limites.



La solution proposée par Devolo n’est pas la meilleure marché mais il faut avouer que le système est vraiment au point. La mise en place prend quelques secondes, les possibilités offertes sont nombreuses et le tout respire la qualité. Bref, un produit qui pourrait vous faciliter la tâche dans bien des situations…



Pour tout savoir sur le Devolo 1200+ WiFi Starter Kit rendez-vous ici qui est proposé pour CHF 244.90.