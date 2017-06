Xbox One X : De la puissance, un prix et sinon ?

par

C’est lors de l’E3 2017 que Microsoft a présenté sa nouvelle console baptisée Xbox One X. Celle-ci, connue sous le nom de Project Scorpio, devient la console la plus puissante du marché. Son prix de lancement sera de CHF 499.- (ou 499 euros). Et oui, pour une fois, les suisses ne se font pas avoir sur le prix de change.



Microsoft en profite pour annoncer que 42 jeux, dont 22 en exclusivité, seront disponibles pour la nouvelle console. Parmi ceux-ci, on peut entre autres mentionner Forza Motorsport 7 et le MMORPG Black Desert, ainsi qu’Assassin’s Creed Origins, Middle Earth: Shadow of War et Minecraft.