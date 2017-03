Nintendo: Gros succÃ¨s pour la Switch

par

Nintendo nous annonce qu’en Europe ou en Suisse, la Nintendo Switch s’est mieux vendue lors de la semaine de son lancement que toutes les autres consoles Nintendo lors de leur lancement commercial.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild s’est vu décerner des notes parmi les plus élevées dans l’histoire des jeux vidéo et a enregistré la meilleure semaine de lancement dans l’histoire de la série Zelda, qui débutait il y a 30 ans.

Bref, la console semble en effet rencontrer un vrai succès, mais personnellement elle ne me donne pour le moment absolument pas envie, je crois que je suis resté bloqué à la bonne vieille SNES. Et vous ?