Swisscom : Baisse de prix et nouveaux abonnements

Swisscom compte simplifier ses plans tarifaires, et pour cela, le groupe propose un nouvel abonnement baptisé InOne. Celui-ci combinera Internet, Swisscom TV, téléphone et des forfaits mobile pour jusqu’à cinq personnes. Cet abonnement sera disponible dès le mois d’avril prochain.



De plus, Swisscom baisse les prix. Ceux-ci sont désormais les suivant:

Un débit de 1 Go/s sur le fixe coûtera 90 francs par mois. A titre de comparaison, en 2013, la même offre était facturée CHF 229/mois. A l’heure actuelle, ce débit est proposé avec le paquet disponible à partir de CHF 139 /mois uniquement.

40 Mo/s de débit Internet sur le fixe avec Swisscom TV et 7 jours de Replay: CHF 85/mois, au lieu de CHF 114/mois

40 Mo/s sur Internet fixe et forfait mobile S CHF 110/mois, au lieu de CHF 148/mois.* (*combinaison similaire à Internet 50 et infinity S)