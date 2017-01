L’art dâ€™obstruer sa webcam

par

Après avoir regardé le film ‘Snowden’, je me suis dit qu’il serait peut-être temps d’utiliser autre chose qu’un bout de scotch pour obstruer ma webcam. Je me suis donc lancé à la recherche d’une solution plus esthétique et efficace et j’ai fini par avoir la bonne surprise de découvrir qu’une société suisse baptisée Soomz.io proposait une alternative intéressante.



Grâce à Stay out of my zoo on peut obstruer sa caméra tout en la gardant fonctionnelle grâce à un petit rond que l’on peut déplacer si on souhaite activer sa caméra. La livraison est rapide, le packaging en carton recyclé est très sympa et le cover up s’installe en quelques secondes.



Etant donné qu’il est très plat (1mm), il passe inaperçu. Bref, une solution très sympa que j’ai adopté sur mes machines. Le prix du pack de trois est de CHF 10.90. Reste à savoir quelle est la durée de vie du produit !