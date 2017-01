Les mots de passe les plus utilisÃ©s en 2016

par

Le fait d’utiliser un mot de passe différent pour chaque service, d’utiliser des mots de passe forts et de ne pas les noter sur des petits billets que l’on cache sous un clavier n’est pas chose acquise pour tout le monde. La société Keeper a publié la liste des mots de passe les plus utilisés en 2016 en se basant sur des fuites de données et l’heureux gagnant est : 123456.

Les 25 mots de passes les plus utilisés en 2016 sont servis pour ‘sécuriser’ 50% des comptes utilisateurs. Bref, il n’est pas nécessaire d’être un grand pirate pour s’introduire dans le compte de certains internautes.