SÃ©rie Ã  voir : Sons of Anarchy

Sur conseil de collègues, je me suis lancé dans la série Sons of Anarchy. Un groupe de motards américains qui vends des armes et se confrontent aux autres bandes locales.



Après une ou deux saisons où j’étais plutôt sceptique, j’ai été pris dans l’histoire et j’ai avalé les sept saisons sur deux mois. Avis aux amateurs !