Test : Sennheiser Momentum On-Ear Wireless

par

Comme promis il y a quelques semaines, je vous propose le test du Sennheiser Momentum On-Ear Wireless. Ce casque tient-il ses promesses ? La réponse complète dans la suite de ce billet.



Après avoir la possibilité de tester plusieurs casques provenant de différents constructeurs, il était très intéressant pour moi de pouvoir essayer un modèle du poids lourds de ce secteur, Sennheiser. Pour ce test, c’est le modèle Momentum On-Ear Wireless qui m’a été proposé. A noter qu’il s’agit ici de la deuxième édition de ce modèle.

Au niveau de l’emballage, la marque a opté pour quelque chose de sobre mais d’efficace. Une fois le carton ouvert, je suis agréablement surpris par le contenu puisqu’on découvre un casque repliable et donc facilement transportable, mais aussi des accessoires comme une housse de transport fort pratique. Attention toutefois, il existe deux versions de ce modèle, une version Android et une version iPhone. Si vous vous trompez de version, la télécommande ne fonctionnera pas.



Comme son nom l’indique, ce modèle est On-Ear. Les écouteurs se portent donc sur les oreilles et ne les englobent pas. Lors de mes tests précédents de ce type de casque et notamment du modèle Marshall Major, je trouvais le confort très moyen pour les porteurs de lunettes. Avec son design retravaillé, Sennheiser fait vraiment mieux que les autres modèles que j’ai pu avoir sur mes oreilles. Il faut dire que le casque est très léger (160 grammes) et les réglages permettent de le poser de manière optimale sur nos petites oreilles fragiles. Pour les personnes portant des lunettes et utilisant un casque plusieurs heures d’affilés – comme par exemple sur le lieu de travail – je conseil de plutôt opter la version Over-Ear pour un confort vraiment parfait.



Contrairement à de nombreux concurrents dont les célèbres Beats, vous pouvez oublier le plastique ou les matières donnant l’impression d’avoir un produit d’entrée de gamme. Sennheiser a soigné les détails pour notre plus grand bonheur. On a vraiment l’impression d’avoir un produit de luxe sur la tête et les finitions sont à la hauteur de la réputation de la marque. Par ailleurs, Sennheiser a su prendre en compte les critiques en faisant de ce modèle des écouteurs nomades. Ceux-ci se plient et se range dans une housse. Ils sont très compacts et par conséquent facilement transportables.

Le point le plus important pour un casque reste sa qualité sonore. Et le Sennheiser Momentum On-Ear Wireless ne devrait pas vous décevoir sur ce point. Ce n’est évidemment pas un casque studio, mais il a le grand avantage d’être nomade mais en plus d’être polyvalent sur tout les types de musique. En effet, qu’on écoute du jazz, de la pop, de l’électro ou du classique, l’harmonie proposée est excellente. Le juste milieu a été trouvé entre les basses et les aigus.



Il est vrai que le Momentum On-Ear Wireless n’est pas donné (dès CHF 260.- ou 199 euros), mais avec sa qualité sonore, la réduction active du bruit, les accessoires fournis et le soin des détails, on ne peut pas dire que Sennheiser se moque de ses clients, bien au contraire. En proposant un produit soigné et abouti, on en a clairement pour notre argent. Au niveau des points négatifs, je note toutefois le confort qui pourrait être amélioré pour les porteurs de lunettes (ou alors je dois me faire à l’idée que porter un casque On-Ear dix heures par jour n’est pas une bonne idée) et peut-être une isolation perfectible. Pour le reste, le Sennheiser Momentum On-Ear Wireless est un excellent produit. Et si vous le trouviez sous votre sapin de Noël ?